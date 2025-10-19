Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag war der VFC Plauen gegenüber dem FSV Budissa Bautzen machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Plauen/MTU. Vor 612 Zuschauern hat sich das Team von Sedat Gören mit 0:2 (0:1) gegen Bautzen geschlagen geben müssen.

Die erste Halbzeit verlief ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Karl-Ludwig Zech das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VFC Plauen hinkt 0:2 hinterher – 61. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Pause, als Felix Hennig den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (61.). Damit war der Triumph der Bautzener entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Plauener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Sponer, Haake (71. Träger), Profis (85. Eren), Eichie (46. Kämpfer), Schubert (46. Plank), Tanriver, De Moura Beal, Martynets, Winter (46. Hussain)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Haustein (64. Orosz), Hentsch, Noack, Schröder, Zech (90. Noack), Hennig, Rohlik, Gerhardi, Kloß (85. Schäller), Käppler

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (45.+2), 0:2 Felix Hennig (61.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Christian Schlömann, Carl Wundram; Zuschauer: 612