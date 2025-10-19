Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der VFC Plauen gegenüber dem FSV Budissa Bautzen machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Plauen/MTU. Das Spiel zwischen Plauen und Bautzen ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Minute 61: VFC Plauen liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Felix Hennig den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (61.). Damit war der Sieg der Bautzener gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Plauener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Schubert (46. Plank), Eichie (46. Kämpfer), Profis (85. Eren), Sponer, De Moura Beal, Haake (71. Träger), Winter (46. Hussain), Martynets, Tanriver

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch, Rohlik, Zech (90. Noack), Noack, Kloß (85. Schäller), Käppler, Gerhardi, Hennig, Haustein (64. Orosz), Schröder

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (45.+2), 0:2 Felix Hennig (61.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Christian Schlömann, Carl Wundram; Zuschauer: 612