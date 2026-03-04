Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem FC Einheit Rudolstadt am Mittwoch nicht, als er sich vor 75 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den VfB Auerbach 1 verabschieden musste.

Rudolstadt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Hendrik Faik. Der Trainer von Rudolstadt musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Auerbach beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Sven Köhler, als Cedric Graf mit einem Strafstoß für Auerbach traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Auerbacher in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tim Kaiser den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

FC Einheit Rudolstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 71. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Felix Hache den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Auerbacher gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Rudolstädter sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Auerbach 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schneider, Rühling (80. Riemer), Smyla (80. Kponton), Zerrenner (65. Ensenbach), Rupprecht, Starke, Krahnert, Heß (80. Fadavi), Frackowiak, Schlegel

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Guzlajevs, Frohberg, Graf (88. Schneider), Hache, Kaiser (88. Voigt), Kadric (88. Cermus), Brejcha, Roscher, Schmidt

Tore: 0:1 Cedric Graf (37.), 0:2 Tim Kaiser (71.), 0:3 Felix Hache (88.); Schiedsrichter: Max Goroncy (Stendal); Assistenten: Cederic Camehl, Paul Lemme; Zuschauer: 75