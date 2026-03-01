Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Großgräfendorf vor 30 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überragenden 6:0 (4:0) durch.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Sechsmal hat der SV Großgräfendorf am Sonntag gegen die Gegner aus Lützen eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Lauchstädter.

Nach nur 15 Minuten schoss Jonas Henze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Nur wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Kevin Nadolny den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

24. Minute: SV Großgräfendorf mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

21 Minuten nach der Pause konnte Darren Marggraf (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 6:0 verließen die Lauchstädter den Platz als Sieger. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Lauchstädter sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Ernst, Uhlmann, Meyer (83. Hofmann), Weniger, Henze (63. Marggraf), Geier (74. Lautenschläger), Werner, Wolf (63. Zänker)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Pretzsch, Neidhold (23. Tober), Weiß, Nadolny, Hristov, Putzer, Burau, Nadolny

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30