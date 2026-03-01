Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 30 Zuschauern gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg mit einem überragenden 14:1 (5:1) durch.

Zeitz/MTU. Gleich 14 mal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Gäste aus Wörmlitz-Böllberg eingenetzt. 14:1 (5:1) für die Zeitzer.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Philip Mike Rieger (19.) erzielt wurde.

1. FC Zeitz führt in Minute 19 mit 2:0

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Artion Hajrizaj musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es lief nicht gut für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Medovkin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 14:1 festigte (84.). Damit war der Sieg der Zeitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke (53. Abdullahi Hassan), Rothe, Reiche (53. Medovkin), Müller, Schröter, Rieger, Kämpfe (61. Nerea), Felgenträger, Thäle, Michel (21. Schubert)

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Haase, Ouedraogo, Redzhebov, Funke, Schulze, Abo Zamr, Ölmez

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30