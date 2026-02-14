Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Samstag hat der Bischofswerdaer FV 1 im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste sein Team bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Finn Heidler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Die Freitaler waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Heidler.

Bischofswerdaer FV 1 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 34

In der 61. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Weiß, Bürger (46. Born), Hofmann, Krause (87. Dolla), Krautschick, Rettig (75. Goebel), Scholze (87. Baum), Ohnesorge (46. Hecker), Fromm, Reh

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Michael, Adler, Frenzel, Wermann (46. Böcker), Heidler (90. Seyfert), Schiemann (71. Hendrich), Horschig, Tänzer (81. Menz), Fluß (71. Schulze)

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211