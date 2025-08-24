Für den Gastgeber RSV Eintracht 1949 endete das Duell mit der VfB Germania Halberstadt am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Stahnsdorf/MTU. Am Sonntag endete das Match zwischen dem RSV Eintracht 1949 und der VfB Germania Halberstadt mit einem Remis.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Minute 36 RSV Eintracht 1949 gleichauf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Dominik Kruska den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Brandenburger Team errang (36.). Die Brandenburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Germania Halberstadt

RSV Eintracht 1949: Brenn – Koschembahr (62. Güllmeister), Jupolli (62. Yatkiner), Steinborn, Ekalle, Göth (89. Seeger), Fron, Krüsemann, Mustapha, Kruska, Sommer

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kohn, Boateng, Heinrich, Klaschka (80. Zeidler), Kühnhardt (46. Huber), Rust, Heller, Hujdurovic (88. Grzega), Ertmer, Hackethal (33. Stobbe)

Tore: 0:1 Pascal Hackethal (2.), 1:1 Dominik Kruska (36.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Benjamin Seidl, Florian Ordon; Zuschauer: 114