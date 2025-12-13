Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein SG Union Sandersdorf gegen den FC Einheit Wernigerode ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Mit einem Gleichstand sind die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Wernigerode am Samstag auseinander gegangen. 100 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Prasidda Pandyal das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Das rettende Tor für die SG Union Sandersdorf fiel 29 Minuten nach der Pause, als Marius Ihbe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Sandersdorfer Team errang (74.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner, Mehnert (12. Wonneberger), Farkas, Hamella, Exner, Ihbe, Sponholz, Nakano, Scheibe (63. Koto'o Djouokou), Schnabel

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Radomski (63. Dörnte), St. Louis (63. Taiwo), Lisowski, Wersig, Pandyal (81. Schlichting), Farwig, Kuhnhold, Pillich, Singbeil, Hunter

Tore: 0:1 Prasidda Pandyal (29.), 1:1 Marius Ihbe (74.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Marc Jünger, Julian Lucas Winkler; Zuschauer: 100