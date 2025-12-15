Sergey Hernandez wehrte in Gummersbach zwar nur fünf Bälle ab, dafür aber den wichtigsten. Mit einer spektaukulären Parade in der Schlusssekunde sicherte der Torwart den Sieg des SC Magdeburg.

SCM-Keeper Hernandez hält Punkte mit Qualität statt Quanität fest

Nur 16,13 Prozent der Würfe parierte Sergey Hernandez in Gummersbach. Es ist seine bisher schwächste Quote in dieser Bundesliga-Saison.

Magdeburg - Nur zwei Paraden verzeichnete Sergey Hernandez in der zweiten Halbzeit in Gummersbach. Insgesamt parierte der Spanier fünf Würfe. Manchmal ist jedoch nicht die Quantität, sondern die Qualität entscheidend. Und so war der Torwart des SC Magdeburg im entscheidenden Moment zur Stelle. In letzter Sekunde wehrte er den Wurf von Mathis Häseler ab und sicherte den 32:31-Erfolg.