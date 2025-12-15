EIL
Handball SCM-Keeper Hernandez hält Punkte mit Qualität statt Quanität fest
Sergey Hernandez wehrte in Gummersbach zwar nur fünf Bälle ab, dafür aber den wichtigsten. Mit einer spektaukulären Parade in der Schlusssekunde sicherte der Torwart den Sieg des SC Magdeburg.
Aktualisiert: 15.12.2025, 18:13
Magdeburg - Nur zwei Paraden verzeichnete Sergey Hernandez in der zweiten Halbzeit in Gummersbach. Insgesamt parierte der Spanier fünf Würfe. Manchmal ist jedoch nicht die Quantität, sondern die Qualität entscheidend. Und so war der Torwart des SC Magdeburg im entscheidenden Moment zur Stelle. In letzter Sekunde wehrte er den Wurf von Mathis Häseler ab und sicherte den 32:31-Erfolg.