Eine Niederlage für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG 1948 Reppichau mit 2:3 (0:2).

In Minute 11 schoss Tim Wollmerstädt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Wollmerstädt (22.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur kurz darauf gelang es Niels De Wispelaere, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit der Reppichauer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Marku (27. Schlömer), Giss (72. Toldea), Seidel (62. Baum), Kozlowski, Schröter, Brand, Konicki, Hartung

SG 1948 Reppichau: Storm – De Wispelaere, Bachmann, Wollmerstädt (45. Marx), Wartemann, Gassner, Stock, Ehrenberg, Pelz

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20