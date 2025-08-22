Am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein Bischofswerdaer FV 1 gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bischofswerda/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Julien Hentsch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Bischofswerdaer FV 1 Kopf an Kopf mit FSV Budissa Bautzen – 1:1 in Minute 74

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Luis Bürger ersetzte Leon Noah Scholze. Auf der Gastseite sprang Toni Orosz für Norman Kloß ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den Bischofswerdaer FV 1 fiel 29 Minuten nach der Pause, als Luis Bürger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Bischofswerdaer Team errang (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Bischofswerdaer FV 1 sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Stopp, Scharfe, Born, Scholze (62. Bürger), Rettig, Reh (79. Dolla), Hofmann, Krautschick, Hecker, Weiß

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik, Rohlik (79. Cellarius), Käppler, Noack, Hennig, Gerhardi, Schröder, Hentsch (79. Haustein), Zech (90. Schäller), Kloß (66. Orosz)

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568