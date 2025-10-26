Für den Gastgeber VfB Germania Halberstadt endete das Spiel gegen den VfB 1921 Krieschow am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Halberstadt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow ist gleichauf geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Koch am Ende der ersten Halbzeit, als Miguel Pereira Rodrigues für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 41 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Minute 77 VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Joel-Pascal Klaschka den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Halberstädter Team errang (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB 1921 Krieschow

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Grzega, Kuffner Sandri (77. Ertmer), Heinrich, Boateng (64. Huber), Stobbe, Rust, Heller (16. Hujdurovic), Hackethal, Klaschka, Kohn

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel, Michalski, Zurawsky, Zizka, Pahlow, Felgenträger (64. Gerstmann), Hebler, Raak (80. Antosiak), Pereira Rodrigues (80. Stephan), Dreßler

Tore: 0:1 Miguel Pereira Rodrigues (41.), 1:1 Joel-Pascal Klaschka (77.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Paul Baudis; Zuschauer: 311