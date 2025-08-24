Der FC Grimma hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 1:3 (0:0).

1:3 – FC Grimma verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfL Halle 96

Grimma/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Grimmaer Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfL Halle 96 verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Grimmaer (31.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Alexander Vogel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (48.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Der FC Grimma steckte noch einmal Gelb ein (51.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jegor Jagupov den Ball ins Netz (55.).

FC Grimma Kopf an Kopf mit VfL Halle 96 – 1:1 in Minute 55

Unentschieden. Halles Jagupov konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Joel Marks (Halle) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfL Halle 96

FC Grimma: Cap – Vogel, Ziffert, Bartsch, Kaba, Werner, Nitschke, Seidl (60. Kind), Rieger, Pistol, Hübner (79. Wächtler)

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Hüttig (90. Cabral), Lubsch, Kurti (60. Borval), Jagupov, Bölke (90. Emmerich), Oikonomidis, Arzumanian (77. Racine), Haese, Pessel

Tore: 1:0 Alexander Vogel (48.), 1:1 Jegor Jagupov (55.), 1:2 Jegor Jagupov (66.), 1:3 Joel Marks (87.); Zuschauer: 121