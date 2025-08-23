Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half der SG Union Sandersdorf am Samstag nicht, als sie sich vor 68 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den VfB 1921 Krieschow verabschieden musste.

Sandersdorf/MTU. Die Partie zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB 1921 Krieschow hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Krieschow auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:1) für sich.

Kai Wonneberger (SG Union Sandersdorf) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sandersdorfer konterten in der 39. Minute. Diesmal war Steve Zizka der Torschütze.

Unentschieden. Krieschows Aaron Stephan konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 verließen die Kolkwitz den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow

SG Union Sandersdorf: Räthel – Seifert, Sponholz (59. Choschnau), Hamella, Exner, Sauer (59. Stashenko), Schnabel, Walter (82. Koto'o Djouokou), Brunner (59. Farkas), Wonneberger (82. Silla), Jauck

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel, Michalski (81. Seibt), Raak (89. Tesche), Grimm, Stephan (67. Pahlow), Zurawsky, Gerstmann (46. Antosiak), Pereira Rodrigues, Zizka, Dreßler

Tore: 1:0 Kai Wonneberger (14.), 1:1 Steve Zizka (39.), 1:2 Aaron Stephan (49.), 1:3 Miguel Pereira Rodrigues (88.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Max Kluge, Cedric de Parade; Zuschauer: 68