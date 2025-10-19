Einen 5:4 (2:3)-Heimsieg gegen den FC Grimma heimste der 1. FC Lok Stendal am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (2:3).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Grimmaer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Spreitzer der Torschütze (23.).

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück – Minute 23

Der 1. FC Lok Stendal hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Philipp-Maik Witte schoss und traf in Minute 30. Gefährlich wurde die Situation für die Grimmaer zunächst nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Werner versenkte den Ball in Spielminute 40 ein weiteres Mal. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Niclas Buschke schoss und traf in der 41. Minute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Grimmaer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tommy Kind schoss und traf in der 55. Spielminute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte schoss und traf in Minute 77 ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Witte (90. Barrie), Kaschlaw (72. Scheffler), Schaarschmidt, Mahrhold, Buschke, Schulze, Masuth, Ilchenko, Knoblich, Schleicher

FC Grimma: Cap – Janz, Spreitzer, Pistol, Ziffert, Vogel, Hübner (59. Öner), Werner, Kind (85. Mattheus), Rieger, Markus (46. Katzenberger)

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378