Grimma/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Charlie Spranger (VfB Auerbach 1) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB Auerbach 1 steckte einmal Gelb ein (35.). Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jan Hübner den Ball ins Netz.

50. Minute FC Grimma und VfB Auerbach 1 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Felix Hache den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Auerbacher Team erzielte (81.). Der FC Grimma sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Kind (87. Mattheus), Seidl (46. Öner), Hübner, Pistol, Katzenberger, Rieger (46. Werner), Vogel, Ziffert, Janz, Wächtler

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (62. Cermus), Birkner, Guzlajevs (38. Lippmann), Schmidt, Spranger (62. Graf), Schardt, Kadric (62. Weigel), Kaiser, Bauer, Hache

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86