Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Florian Hähnel für Glauchau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Glauchauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Achilleas Oikonomidis der Torschütze (58.).

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Marian Albustin den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Glauchauer Team erzielte (90.). Die Hallenser sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Jagupov, Bölke, Kurti (66. Dierichen), Hüttig, Cabral, Pessel, Racine, Marks, Oikonomidis (81. Emmerich)

VfB Empor Glauchau: Reissig – Albustin, Hertel (66. Degel), Hähnel, Sieber, Börner (75. Bernhardt), Mende (66. Bochmann), Riesen, Anger, Ullmann, Mack (80. Bernert)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107