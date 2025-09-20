Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang dem 1. FC Zeitz ein 5:4 (2:4)-Triumph über den SV Großgräfendorf.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Moritz Hofmann für Großgräfendorf traf und in Spielminute 15 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Lauchstädter konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze (19.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Lauchstädter legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jonas Henze versenkte den Ball in Minute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer blieben ihnen auf den Fersen. Julius Christopher Rolke schoss und traf in Spielminute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Ali Abdullahi Hassan, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zeitzer zu entscheiden (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zeitzer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Schröter (47. Abdullahi Hassan), Rothe, Medovkin, Thäle (30. Flesch), Rieger, Kämpfe, Rolke, Felgenträger, Brausch (24. Eckardt), Müller

SV Großgräfendorf: Deubel – Henze, Hofmann, Geier, Werner, Meyer (30. Goldschmidt), Tietze, Ernst, Weniger, Uhlmann (57. Wolf), Bunzel (84. Lautenschläger)

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35