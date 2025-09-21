Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 28 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem souveränen 7:0 (5:0) durch.

Levin Steffen Schneider traf für die SG Union Sandersdorf e.V. in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (22.).

SG Union Sandersdorf liegt in Minute 22 2:0 vorn

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Mittmeier, den Ball erneut ins Netz zu befördern (84.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Groh (53. Franzke), Osterland, Wieczorek, Mackowiak, Seide, Schneider (46. Pätzke), Mittmeier, Uhte, Stagat (62. Bergmann), Mühlbauer

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Neumann (46. Lampe), Horn, Westermann, Friedel, Jahn, Krauel, Jäger (46. Lima Sampa), Beneke, Schuster

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28