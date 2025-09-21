Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfL Halle 96 gegen den VfB Empor Glauchau ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Florian Hähnel für Glauchau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Achilleas Oikonomidis erzielt.

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Marian Albustin den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Glauchauer Team errang (90.). Der VfL Halle 96 rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Racine, Cabral, Haese, Jagupov, Hüttig, Pessel, Bölke, Kurti (66. Dierichen), Marks, Oikonomidis (81. Emmerich)

VfB Empor Glauchau: Reissig – Riesen, Hähnel, Ullmann, Albustin, Anger, Mende (66. Bochmann), Sieber, Börner (75. Bernhardt), Mack (80. Bernert), Hertel (66. Degel)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107