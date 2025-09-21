Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Wochenende hat der FSV Barleben 1911 auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den VfL Halle 96 I (U19) unterlag das Team von Stefan Resch mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Stefan Resch hat am Sonntag vor 35 Zuschauern auf dem Sportplatz Ebendorf ganze fünf Tore kassiert. Die Partie endete 1:5 (0:3).

Hannes Thomas Unthan (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Lio Lorenz erzielt.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Tim Luca Alexander musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Khalid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu erweitern (82.). Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Müller, Resch, Leon (80. Hutzler), Günther, Bertram, J. P. Meyer (65. Hoffmann), Teubner (88. Mendel), J. L. Meyer (80. Winter), Fromme, Korbginski (88. Rautmann)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Danyi, Lorenz, Ugoh (46. Zabel), Prokein, Unthan (66. Witter), Heute, Meyer, Rayko, Khalid, Onyedeke

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35