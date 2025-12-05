Dem FSV Budissa Bautzen glückte es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Auerbach 1 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 165 Zuschauer waren live dabei.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 165 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener waren den Gästen aus Auerbach mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Cedric Graf den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 im Duell zwischen FSV Budissa Bautzen und VfB Auerbach 1 – 39. Minute

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Bautzener durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Theo Schäller kam rein für Toni Orosz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Unmittelbar darauf gelang es Theo Schäller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (79.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Zech (88. Haustein), D. Rohlik, Kloß (46. M. Noack), Käppler, Orosz (75. Schäller), Schröder, M. Noack, A. Rohlik, Gerhardi (90. Cellarius), Hennig

VfB Auerbach 1: Birke – Schmidt, Schardt, Birkner, Graf, Kaiser, Weigel, Roscher (69. Cermus), Guzlajevs, Schneider (69. Spranger), Brejcha

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165