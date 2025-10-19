Ein 3:3 (0:3)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1921 Krieschow und VfL Halle 96 am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Kolkwitz/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der VfL Halle 96 eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Niclas Hüttig für Halle traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Mathieu Racine der Torschütze (21.).

VfB 1921 Krieschow liegt 0:2 im Rückstand – Minute 21

Und auch Tor Nummer drei konnte der Krieschow-Torwart nicht verhindern (30.). Der Vorsprung des VfL Halle 96 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Koch kämpfte weiter und in Minute 66 gelang Andy Hebler endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Colin Raak, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kolkwitz zu erlangen (80.). In Spielminute 93 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfL Halle 96

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski, Antosiak (60. Hebler), Felgenträger, Raak, Knechtel, Zurawsky, Pahlow, Bittroff, Zizka (72. Stephan), Pereira Rodrigues (72. Seibt)

VfL Halle 96: Schmid – Racine, Hüttig, Oikonomidis, Emmerich (79. Rümpler), Bölke, Jagupov (83. Jagatic), Pessel, Marks, Haese, Kurti (66. Hentsch)

Tore: 0:1 Niclas Hüttig (9.), 0:2 Mathieu Racine (21.), 0:3 Niclas Hüttig (30.), 1:3 Andy Hebler (66.), 2:3 Andy Hebler (76.), 3:3 Colin Raak (80.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Luis Riedel, Daniel Schröder; Zuschauer: 338