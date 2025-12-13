Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VFC Plauen vor 475 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Die Stendaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Johan Martynets der Torschütze (52.).

VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 52

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Plauen erspielte sich die Führung. Victor Habermann Passionoto traf in Spielminute 58. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Tyron Profis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (82.). Damit war der Sieg der Plauener gesichert. Die Plauener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Martynets (89. Burdusudis), Winter (87. Wagner), Sponer, Haake (89. Limmer), Hussain (87. Träger), Michalek, Schubert, De Moura Beal, Habermann Passionoto, Profis (87. Plank)

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Schulze, Masuth, Knoblich (74. Grigo), Witte, Buschke, Scheffler, Schaarschmidt, Kaschlaw, Stark

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475