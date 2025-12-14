Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Ben Grenzebach für Sangerhausen traf und vier Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (49.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tobias Nitsche (55.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen und SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 55

In der 74. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Tim Hering wurde für Lennox Ruppe eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Felix Herzel für Moritz Franzke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Moritz Franzke (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erlangen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe (87. Hering), Grenzebach, Schütz, Buchhorn, Bühling, Bärwolf, Ehrich, Schremmer, Halle, Lange (90. Nicolai)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek (51. Seide), Groh, Stagat, Koto'o Djouokou, Uhte, Osterland, Mittmeier, Nitsche, Pätzke, Herzel (82. Franzke)

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15