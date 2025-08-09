Ein 4:4 (2:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und RSV Eintracht 1949 am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (2:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Ludwig Bölke (12.) erzielt wurde.

VfL Halle 96 liegt in Minute 12 2:0 vorn

Der RSV Eintracht 1949 hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Matthias Steinborn traf in der 26. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Joel Marks schoss und traf in Minute 48. Die Brandenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Tim Göth traf in der 57. Spielminute. 3:3. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Achilleas Oikonomidis versenkte den Ball in Minute 74. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem RSV Eintracht 1949 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Göth den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Brandenburger Team errang (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Bölke (84. Racine), Pessel, Kurti, Marks (69. Borval), Haese, Hüttig (74. Cabral), Arzumanian (84. Emmerich), Oikonomidis, Jagupov

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Göth, Samson, Hellwig (80. Sommer), Mustapha, Fron, Ekalle, Plumpe (60. Jupolli), Koschembahr (23. Krüsemann), Kruska, Steinborn (80. Güllmeister)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118