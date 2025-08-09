Tennis Lys und Maria bei Masters in Cincinnati ausgeschieden
Das Turnier in Cincinnati ist die letzte Chance zum Formcheck vor den US Open. Für zwei deutsche Spielerinnen ist in der zweiten Runde Endstation.
Cincinnati - Die beiden deutschen Tennisspielerinnen Eva Lys und Tatjana Maria sind beim letzten Masters-Turnier vor den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Lys unterlag nach hartem Kampf in Cincinnati der an Nummer sechs gesetzten US-Amerikanerin Madison Keys 6:1, 3:6, 6:7 (1:7). Maria war indes beim 0:6, 1:6 gegen Marta Kostyuk aus der Ukraine chancenlos.
Damit ist nur noch die Hamburgerin Ella Seidel aus deutscher Sicht vertreten. Die 22-Jährige hatte Polina Kudermetowa aus Russland besiegt und trifft in der zweiten Runde auf die an Nummer acht gesetzte Amerikanerin Emma Navarro.
Cincinnati ist für die Tennis-Profis die nächste Station auf dem Weg zu den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Highlight der Hartplatz-Saison findet vom 24. August bis 7. September in New York statt.