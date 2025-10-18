Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1. 584 Zuschauer verfolgten das Spiel im Gesundbrunnenstadion. Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt neun Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 1

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges, Bako (67. Fiedler), Göbel, Wolanski (67. Wilhelm), Lerch (46. Köhler), Vogt (90. Rohner), Abdoul Aziz, Schnellhardt, Möhlhenrich, Pietsch (75. Jeschke)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Baudisch (90. Rettig), Hofmann, Weiß, Krautschick, Fromm, Born, Reh, Dolla (77. Bürger), Scharfe, Hecker (80. Scholze)

; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584