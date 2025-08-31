Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein FSV Budissa Bautzen gegen den 1. FC Lok Stendal ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Bautzen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der FSV Budissa Bautzen und der 1. FC Lok Stendal am Sonntag auseinander gegangen. 246 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Müllerwiese.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Rosario Schulze mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

83. Minute FSV Budissa Bautzen gleichauf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Karl-Ludwig Zech (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erlangen (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – M. Noack, Käppler, A. Rohlik (51. Orosz), Kloß, Cellarius (65. Haustein), Gerhardi, Zech, Hennig (65. Schäller), D. Rohlik, Hentsch

1. FC Lok Stendal: Poser – Salge (70. Witte), Knoblich, Kaschlaw, Schaarschmidt (80. Grigo), Buschke, Schulze, Masuth, Stark, Mahrhold, Ilchenko (36. Kohl)

Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246