Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Nach gerade einmal 20 Minuten schoss Erik Exner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Doch die gaster gaben sich nicht so leicht geschlagen: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Leon Gümpel erzielt.

41. Minute SG Union Sandersdorf und 1. SC 1911 Heiligenstadt im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Viktor Stashenko den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Sandersdorfer Team errang (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Sauer (46. Walter), Hamella, Exner, Jauck, Farkas (46. Wonneberger), Brunner (85. Silla), Schnabel, Choschnau (46. Koto'o Djouokou), Seifert (70. Stashenko)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Möhlhenrich, Wolanski, Köhler (73. Fiedler), Berger, Jeschke, Göbel, Gümpel (65. Wilhelm), Vogt (81. Pietsch), Gorges, Abdoul Aziz (81. Lerch)

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146