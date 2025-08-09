Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Spiel gegen den RSV Eintracht 1949 am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 4:4 (2:2)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Jegor Jagupov für Halle traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Ludwig Bölke (12.) erzielt wurde.

Der RSV Eintracht 1949 lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Matthias Steinborn versenkte den Ball in der 26. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Joel Marks traf in Spielminute 48. Die Brandenburger blieben ihnen auf den Fersen. Tim Göth traf in Minute 57. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Achilleas Oikonomidis schoss und traf in der 74. Spielminute. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem RSV Eintracht 1949 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Göth den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Brandenburger Team errang (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Bölke (84. Racine), Marks (69. Borval), Haese, Hüttig (74. Cabral), Pessel, Kurti, Oikonomidis, Arzumanian (84. Emmerich), Jagupov

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Göth, Ekalle, Kruska, Steinborn (80. Güllmeister), Plumpe (60. Jupolli), Fron, Samson, Mustapha, Koschembahr (23. Krüsemann), Hellwig (80. Sommer)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118