Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode hinnehmen.

Kolkwitz/MTU. Die Begegnung zwischen dem VfB 1921 Krieschow und dem FC Einheit Wernigerode hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Wernigerode auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Wernigeroder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Benjamin St. Louis den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

VfB 1921 Krieschow Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 72

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Nyger Marley Hunter, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wernigeroder zu entscheiden (88.). Die Kolkwitz sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Hebler, Knechtel, Raak (65. Seibt), Zizka, Michalski (72. Antosiak), Grimm, Zurawsky, Gerstmann, Pahlow (90. Wojenmaster), Pereira Rodrigues (72. Stephan)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte (78. Liese), Wersig, Schlichting (38. St. Louis), Engelhardt (65. Pandyal), Hunter, Farwig (65. Taiwo), Lisowski, Hess, Singbeil, Schmidt

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308