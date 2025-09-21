Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Spiel gegen den VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Achilleas Oikonomidis erzielt.

VfL Halle 96 Kopf an Kopf mit VfB Empor Glauchau – 1:1 in Minute 58

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Marian Albustin den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Glauchauer Team errang (90.). Die Hallenser sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Oikonomidis (81. Emmerich), Cabral, Jagupov, Racine, Haese, Bölke, Pessel, Kurti (66. Dierichen), Hüttig

VfB Empor Glauchau: Reissig – Sieber, Börner (75. Bernhardt), Ullmann, Riesen, Mende (66. Bochmann), Hertel (66. Degel), Hähnel, Albustin, Mack (80. Bernert), Anger

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107