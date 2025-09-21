Eine deutliche Schlappe erlitt der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfL Halle 96 I (U19). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 35 Zuschauern mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Die 35 Beobachter auf dem Sportplatz Ebendorf haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 1:5 (0:3) einstecken musste.

Gleich nach Anpfiff schoss Hannes Thomas Unthan das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 im Rückstand – 31. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Khalid den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (82.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Leon (80. Hutzler), Günther, Resch, J. L. Meyer (80. Winter), Fromme, Bertram, J. P. Meyer (65. Hoffmann), Korbginski (88. Rautmann), Müller, Teubner (88. Mendel)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Meyer, Unthan (66. Witter), Lorenz, Prokein, Ugoh (46. Zabel), Rayko, Onyedeke, Danyi, Khalid, Heute

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35