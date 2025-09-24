weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Die Tennis-Szene ist derzeit auf Asien-Tour. Beim Damenturnier in Peking ist für eine Deutsche früh Endstation.

Von dpa 24.09.2025, 08:28
Für Laura Siegemund war in Peking früh Endstation. (Archivbild)
Für Laura Siegemund war in Peking früh Endstation. (Archivbild) Adam Hunger/FR110666 AP/AP/dpa

Peking - Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund ist beim Tennisturnier in Peking schon an der Auftakthürde gescheitert. Die 37-Jährige aus Metzingen unterlag bei der mit 8,96 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung der Amerikanerin Caty McNally mit 4:6, 2:6. Bei dem WTA-Turnier in Chinas Hauptstadt sind auch Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel am Start.