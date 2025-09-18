Kein Punktgewinn für Bischofswerdaer FV 1: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt hinnehmen.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Silvio Rust das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (55.). Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 77 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Pascal Hackethal erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

77. Minute: Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jonas Krautschick, den Ball ins Netz zu befördern und den Bischofswerdaern noch ein Tor zu bescheren (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Weiß, Rettig, Born (58. Sobe), Stopp, Krautschick, Scharfe, Hecker (69. Reh), Bürger, Scheunert (69. Baudisch), Hofmann

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka, Hackethal, Grzega, Rust, Boateng (89. Conrad), Heinrich, Huber (88. Zeidler), Kohn, Hujdurovic, Ertmer

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182