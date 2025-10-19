Kein Punktgewinn für VfB Empor Glauchau: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 einstecken.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Simon Hauck (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der VfB Empor Glauchau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (46.). Die Brandenburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte noch zweimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lennard Wurster (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Brandenburger Mannschaft erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Hähnel, Sieber (33. Mende), Albustin, Werrmann, Knoll (68. Thiam), Ullmann, Anger (68. Bernhardt), Mack, Bochmann, Barth

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Samson, Fron, Sommer, Krüsemann (72. Seeger), Hellwig, Steinborn (72. Plumpe), Göth (43. Wurster), Hauck, Ekalle (86. Kruska)

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127