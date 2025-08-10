Für den VFC Plauen endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB Empor Glauchau mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Schlappe steckt VFC Plauen gegen VfB Empor Glauchau ein: 0:1

Plauen/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen VFC Plauen und VfB Empor Glauchau mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 1.034 Zuschauer waren im Vogtlandstadion Hauptstadion live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die Plauener sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – Limmer (77. Kämpfer), Profis (62. Wagner), Martynets, Winter (77. Schubert), Haake, Hussain (55. Eichie), Sponer, De Moura Beal, Habermann Passionoto (77. Schmeißer), Tanriver

VfB Empor Glauchau: Wiener – Bochmann, Börner, Mack (62. Mende), Anger, Riesen, Hertel (77. Albustin), Sieber, Ullmann, Knoll (83. Bernhardt), Werrmann (83. Gaida)

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034