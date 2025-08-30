Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt fuhr der VfB 1921 Krieschow am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kolkwitz/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der VfB 1921 Krieschow und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Miguel Pereira Rodrigues für Krieschow traf und in Minute 14 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Robin Vogt (27.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tobias Gerstmann den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Krieschow sicherte (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann (86. Antosiak), Zizka (68. Pahlow), Knechtel, Zurawsky, Michalski (59. Felgenträger), Grimm (46. Bittroff), Dreßler, Pereira Rodrigues, Raak, Stephan (46. Hebler)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Fiedler (62. Wilhelm), Bako, Gorges, Göbel (87. Rohner), Vogt (51. Michalek), Jeschke (62. Pietsch), Möhlhenrich, Wolanski, Köhler, Abdoul Aziz

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291