Für den Gastgeber SG Aken/Paschl. endete das Duell mit dem Dessauer SV 97 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 4:4 (1:3)-Punkteteilung.

Aken/MTU. Am Mittwoch haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Tim Lukas Eßbach (Dessauer SV 97 e.V.) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.) erzielt wurde.

SG Aken/Paschl. Kopf an Kopf mit Dessauer SV 97 – 1:1 in Minute 26

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Dessauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Die Akener blieben ihnen auf den Fersen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Akener haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Sulaiman, Schulze, Hartwig, Kutscher, Porsch, Laubmeier, Nguyen, Khan, Al Mahmoud, Zakhel

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31