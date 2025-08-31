Der FC Einheit Rudolstadt errang am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Die 255 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten das Team aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Maximilian Schlegel für Rudolstadt traf und in Spielminute 21 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Rudolstädter waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Justin Smyla erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FC Einheit Rudolstadt mit 2:0 vorne – 41. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Gregor Schlichting den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Wernigerode erlangte (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Schlegel, Rupprecht (68. Barthel), Frackowiak, Riemer, Rühling, Starke (68. Floßmann), Ensenbach, Krahnert, Smyla, Heß (78. Bakavoli Mohammadi)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hess, Engelhardt (84. Pandyal), Schlichting, Taiwo (46. Farwig), Singbeil (90. Ibrahim), Dörnte, Lisowski, Pillich, St. Louis (78. Raeck), Wersig

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255