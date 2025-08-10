Der FC Einheit Rudolstadt erzielte am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 302 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 302 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Minute 90+3: FC Einheit Rudolstadt baut Führung auf 2:0 aus

In der Nachspielzeit nutzte der FC Einheit Rudolstadt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Sven Rupprecht (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 gingen die Rudolstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Rupprecht (90. Siegel), Frackowiak, Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Schlegel, Rühling, Riemer (90. Schneider), Smyla, Krahnert (68. Ensenbach), Stelzer, Heß (68. Floßmann)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schulze, Kaschlaw (78. Pfeiffer), Schleicher, Stark, Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Salge, Ilchenko, Witte (78. Konieczny), Knoblich (78. Buschke), Kohl

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302