Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem FC Einheit Rudolstadt am Mittwoch nicht, als er sich vor 75 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den VfB Auerbach 1 geschlagen geben musste.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Sven Köhler vor: In der 37. Spielminute schoss Cedric Graf mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Auerbacher in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tim Kaiser den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Felix Hache den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (88.). Damit war der Erfolg der Auerbacher gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Auerbach 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schneider, Zerrenner (65. Ensenbach), Frackowiak, Starke, Smyla (80. Kponton), Heß (80. Fadavi), Schlegel, Rupprecht, Rühling (80. Riemer), Krahnert

VfB Auerbach 1: Birke – Kaiser (88. Voigt), Roscher, Guzlajevs, Graf (88. Schneider), Kadric (88. Cermus), Brejcha, Schmidt, Birkner, Frohberg, Hache

Tore: 0:1 Cedric Graf (37.), 0:2 Tim Kaiser (71.), 0:3 Felix Hache (88.); Schiedsrichter: Max Goroncy (Stendal); Assistenten: Cederic Camehl, Paul Lemme; Zuschauer: 75