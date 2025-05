Dem FC Einheit Wernigerode gelang es am 26. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den Ludwigsfelder FC mit 4:1 (1:1) zu besiegen. 165 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Niclas Treu mit einem Strafstoß für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Wernigeroder konterten in der 44. Minute. Diesmal war Ramon Hofmann der Torschütze.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode musste einmal Gelb hinnehmen. Der Ludwigsfelder FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rezart Cami. Kevin Hildach traf für Wernigerode in Minute 66 und Danny Wagner in Minute 80. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode.

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 26

Unmittelbar darauf gelang es Treu, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (83.). In Spielminute 88 handelte sich der Ludwigsfelder FC noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – Ludwigsfelder FC

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt (84. Almeida), Hess, Wagner (84. Gollmer), Farwig (88. Rajkovic), Dörnte, Treu, Singbeil, Lisowski, Schlichting (50. Hildach), Engelhardt (46. Wersig)

Ludwigsfelder FC: Löffler – Hijazi, Franke, Alhasan, Gollos, Eichhorn, Kardjilov (84. Struck), Herrmann, Hofmann, Quanz, Fleddermann

Tore: 1:0 Niclas Treu (27.), 1:1 Ramon Hofmann (44.), 2:1 Kevin Hildach (66.), 3:1 Danny Wagner (80.), 4:1 Niclas Treu (83.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Jens Rohland, Mirko Eckart; Zuschauer: 165