Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FSV Budissa Bautzen vor 165 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den VfB Auerbach 1 freuen.

Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor via Strafstoß durch Cedric Graf erzielt.

FSV Budissa Bautzen und VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 39

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Bautzener durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Theo Schäller ersetzte Toni Orosz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nach wenigen Momenten gelang es Theo Schäller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (79.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (46. M. Noack), A. Rohlik, Käppler, Schröder, Orosz (75. Schäller), M. Noack, D. Rohlik, Gerhardi (90. Cellarius), Zech (88. Haustein), Hennig

VfB Auerbach 1: Birke – Graf, Guzlajevs, Brejcha, Roscher (69. Cermus), Kaiser, Weigel, Schardt, Schneider (69. Spranger), Birkner, Schmidt

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165