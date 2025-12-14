Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der FSV Budissa Bautzen gegenüber dem RSV Eintracht 1949 machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

Bautzen/MTU. Die Partie zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem RSV Eintracht 1949 hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus RSV auf und entschieden das Match schließlich mit 1:3 (1:1) für sich.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Theo Schäller für Bautzen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tom Fron den Ball ins Netz.

FSV Budissa Bautzen und RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 30

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Noack wurde für Toni Orosz eingesetzt und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite verließ Luca Krüsemann für Arthur Ekalle den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Arthur Ekalle (RSV) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:1 verließen die Brandenburger den Platz als Sieger. Der FSV Budissa Bautzen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schäller, Gerhardi, Cellarius (79. Haustein), Zech, Rohlik, Orosz (68. M. Noack), Böhme, Kloß, Käppler, M. Noack

RSV Eintracht 1949: Löffler – Krüsemann (70. Ekalle), Wurster (90. Yatkiner), Plumpe (87. Jupolli), Fron, Mustapha, Samson, Hellwig, Steinborn, Güllmeister (87. Göth), Kruska

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200