Für den FC Einheit Wernigerode endete der 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VFC Plauen mit 1:2 (1:1).

Wernigerode/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Wernigerode eine Niederlage gegen den VFC Plauen schlucken. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Wernigeroder konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lenny Plank der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Minute 19 FC Einheit Wernigerode auf Augenhöhe mit VFC Plauen – 1:1

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Neun Minuten nach Anstoß gelang es Amaar Yousaf Hussain, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Plauener Mannschaft den Sieg zu bescheren (54.). Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen

FC Einheit Wernigerode: Lohse – J. Schmidt (76. Pillich), Farwig (85. Müller), Taiwo, Hess, Lisowski, Hunter (76. Radomski), Wersig, Singbeil, Schlichting (64. St. Louis), Dörnte (64. Engelhardt)

VFC Plauen: Pischon – Hussain (76. Winter), Tanriver, Haake, Schubert, Sponer, De Moura Beal, Martynets, Plank (90. Habermann Passionoto), Eichie (55. Kämpfer), Limmer

Tore: 1:0 Usman Taiwo (11.), 1:1 Lenny Plank (19.), 1:2 Amaar Yousaf Hussain (54.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 309