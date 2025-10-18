Für die SG Union Sandersdorf endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:1).

Sandersdorf/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SG Union Sandersdorf und die VfB Germania Halberstadt am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Philipp Heller (VfB Germania Halberstadt) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (39.). Die Halberstädter konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Louis Walter der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

SG Union Sandersdorf Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 52

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SG Union Sandersdorf kassierte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis.

Am Ende des Duells sollte es der VfB Germania Halberstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Emilio Stobbe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Halberstadt sicherte (90.+2). Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Walter (87. Koto'o Djouokou), Farkas (72. Sauer), Hamella, Mehnert, Stashenko (46. Wonneberger), Schnabel, Sponholz, Choschnau, Nakano, Scheibe (72. Brunner)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Boateng (58. Klaschka), Hackethal, Stobbe, Rust, Kohn, Ertmer (73. Huber), Grzega, Heinrich, Heller, Hujdurovic (81. Zeidler)

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Lars Albert, Louis Kehl; Zuschauer: 89