Plauen/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen VFC Plauen und VfB Empor Glauchau mit einem torarmen 0:1 (0:0). 1.034 Fußballfans waren im Vogtlandstadion Hauptstadion live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Der VFC Plauen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – Tanriver, De Moura Beal, Martynets, Winter (77. Schubert), Hussain (55. Eichie), Limmer (77. Kämpfer), Habermann Passionoto (77. Schmeißer), Haake, Profis (62. Wagner), Sponer

VfB Empor Glauchau: Wiener – Knoll (83. Bernhardt), Sieber, Hertel (77. Albustin), Mack (62. Mende), Werrmann (83. Gaida), Riesen, Anger, Bochmann, Börner, Ullmann

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034