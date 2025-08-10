Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Erik Exner traf für die SG Union Sandersdorf in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Sandersdorfer konterten in der 41. Minute. Diesmal war Leon Gümpel der Torschütze.

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Viktor Stashenko, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erlangen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Jauck, Seifert (70. Stashenko), Farkas (46. Wonneberger), Choschnau (46. Koto'o Djouokou), Brunner (85. Silla), Exner, Sauer (46. Walter), Schnabel, Hamella

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Vogt (81. Pietsch), Abdoul Aziz (81. Lerch), Wolanski, Berger, Göbel, Gorges, Möhlhenrich, Köhler (73. Fiedler), Gümpel (65. Wilhelm), Jeschke

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146